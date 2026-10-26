Muere la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La industria de la animación y el entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el repentino fallecimiento del destacado actor de doblaje canadiense Eric Bauza, a los 46 años, en su residencia del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con un comunicado emitido por sus allegados en redes sociales y registros del médico forense citados por Variety, el deceso del artista ocurrió este domingo 25 de octubre a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Con más de 400 créditos y 26 años de trayectoria, Bauza se consolidó como uno de los profesionales del doblaje más cotizados del sector.

Su versatilidad lo llevó a convertirse en la voz moderna de los icónicos personajes de los Looney Tunes, asumiendo el legado del legendario Mel Blanc al dar vida a Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Piolín, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio, Marvin el Marciano y el Correcaminos, además del Pájaro Loco y el Gato con Botas.

A lo largo de su carrera acumuló tres premios Emmy Infantiles y Familiares por sus participaciones en producciones como Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders y Teen Titans Go!.

Nacido en Toronto en 1979 e hijo de inmigrantes filipinos, Bauza comenzó su camino profesional como dibujante antes de volcarse por completo a la actuación vocal. Su talento se escuchó en exitosas franquicias como Avatar: The Last Airbender, Ben 10: Omniverse, Muppet Babies y la reciente película Coyote vs. Acme.

Grandes ejecutivos de la industria como Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Television Group, y creadores como Dan Povenmire (Phineas y Ferb) lamentaron profundamente su partida, destacando su incansable dedicación y la calidez con la que llevó risas a millones de hogares en todo el mundo.