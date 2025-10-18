Muere la futbolista tica más longeva del mundo

Una de las mujeres que se preocupó por jugar y difundir el fútbol femenino, en sus inicios, nos dejó este viernes. La pionera Nelly Coto Solano, falleció a la edad de 105 años. Era considerada la más longeva del mundo.

Integró el famoso equipo Deportivo Femenino Costa Rica que dio de que hablar en nuestro país y fuera de él, en momento en que las damas no podían todavía ejercer el derecho al sufragio.

Su vela se realiza desde las 3 p.m. de este viernes en la capilla de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Este sábado será la misa en esa misma parroquia. El descanso eterno lo tendrá la estimada Nelly en el Cementerio de Guadalupe.

La noticia consternó a los amantes del fútbol femenino y la Unión Femenina de Fútbol envió un mensaje en sus redes, en homenaje a tan insigne deportista. “Recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento de Nelly Coto Solano, ex futbolista nacional y pionera del fútbol femenino nacional. Nos unimos al dolor y rogamos por fortaleza para sus familiares en este momento tan doloroso”.