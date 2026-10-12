Muere inesperadamente hija de Paquita la del Barrio: esto sucedió 

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, falleció de manera inesperada en Veracruz, México, según informaron personas cercanas a la familia.

La noticia se conoce meses después de la muerte de la intérprete, quien falleció en febrero de 2025, a los 77 años.

Paquito Torres, exmánager de la artista, explicó que la muerte de Martha Elena habría sido causada por un paro respiratorio. Según sus declaraciones, el fallecimiento tomó por sorpresa a sus familiares y allegados. Hasta el momento, no se han divulgado detalles médicos oficiales que confirmen las circunstancias exactas de lo ocurrido.

De acuerdo con Torres, Martha Elena residía en Veracruz y se encontraba acompañada por sus hijas cuando murió. El exrepresentante también señaló que semanas antes había viajado a Perú junto a una de ellas para visitar Machu Picchu y que recientemente había participado en celebraciones familiares.

La familia compartió un mensaje de despedida en Instagram, en el que expresó sus condolencias y recordó el vínculo entre madre e hija, con la esperanza de que ambas pudieran reunirse nuevamente.

Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, fue una de las voces más reconocidas de la música ranchera mexicana. A lo largo de su carrera destacó por interpretar canciones sobre el desamor, la infidelidad y la reivindicación de las mujeres.