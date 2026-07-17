Muere icónica actriz de “Mi pobre angelito” y ganadora del Oscar

La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora del Premio Óscar y recordada por interpretar a la mujer de las palomas en Mi pobre angelito 2, falleció en Dublín a los 81 años, tras enfrentar un periodo de enfermedad.

La noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien destacó el legado que deja la intérprete. Fricker hizo historia al convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Premio de la Academia, gracias a su actuación en My Left Foot (1989), donde dio vida a la madre del artista Christy Brown.

Aunque desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión durante más de seis décadas, uno de sus papeles más recordados por el público fue el de la mujer sin hogar que ayuda a Kevin McCallister en Mi pobre angelito 2, película protagonizada por Macaulay Culkin.

Su filmografía también incluye producciones como A Time to Kill, Angels in the Outfield, Veronica Guerin y Albert Nobbs. Su última aparición en pantalla fue en The Swallow (2024).

En 2025 publicó sus memorias, donde relató episodios difíciles de su vida personal y profesional.