Muere hombre tras ser atropellado mientras caminaba por Ruta 1

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un hombre identificado con el apellido Rojas, de 45 años, murió tras ser atropellado la noche del domingo en el sector de Montes de Oro, Puntarenas, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Los hechos ocurrieron pasadas las 8:00 p.m. Al parecer, este masculino caminaba sobre la Ruta 1 cuando, por razones que se investigan, fue atropellado por un vehículo”, informó el OIJ.

La Policía Judicial detalló además que al conductor del vehículo se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo.

El caso continúa en investigación.