Muere hombre tras balacera en Santo Domingo

Tras una balacera ocurrida cerca del puente Ricardo Saprissa, en Santo Domingo de Heredia, un hombre falleció producto de varios impactos de arma de fuego.

Balacera en Santo Domingo. Foto: Mauricio Aguilar

El incidente sucedió a eso de las 5:45 p.m de este martes, cuando el vehículo en el que viajaba la víctima fue interceptado por un hombre abordo de una motocicleta, quien disparó en varias ocasiones contra el vehículo.

Según reporte de la Cruz Roja, el hombre, de al menos 45 años, falleció en el sitio.

De momento se desconoce la causa de este incidente.