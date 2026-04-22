Muere hombre que cayó a pozo mientras trabajaba 

La Cruz Roja Costarricense reportó el fallecimiento del hombre que cayó a un pozo artesanal, este miércoles, mientras realizaba labores en Llano Grande de Valle La Estrella, en Limón, según información actualizada de las autoridades.

De acuerdo con los datos preliminares, el incidente ocurrió cuando el hombre intentaba limpiar el pozo, el cual aparentemente se había contaminado con gasolina.

En apariencia, la víctima decidió ingresar para lavarlo, momento en que se habría descompensado, cayendo al fondo y perdiendo la vida por sumersión, ya que en el fondo tenía agua.

“La Cruz Roja Costarricense informa que, al llegar al lugar, se ubica un pozo de aproximadamente cinco metros de profundidad, donde aparentemente se encontraba laborando una persona, quien permanece en el interior”, indicó la benemérita.

Este es el pozo en el que cayó el hombre. Foto: cortesía Manuel Zamora.

“Hace unos instantes, se logró la extracción del paciente, un hombre de aproximadamente 51 años, el mismo sin signos vitales”, agregaron en actualización de la emergencia.

Foto: cortesía Manuel Zamora.

La emergencia generó un amplio despliegue de recursos, incluyendo al menos 4 unidades de Cruz Roja, así como personal del Cuerpo de Bomberos con unidades especializadas, quienes trabajaron en conjunto en la escena. Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, el hombre fue declarado fallecido en el sitio.

Foto: Cruz Roja.

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer con exactitud lo sucedido.

Con información complementaria del corresponsal Manuel Zamora.