Muere hombre a cargo de proyectar juegos del Mundial en Gaza

Un ataque israelí en la Franja de Gaza terminó con la vida de Mohamed al-Wahidi, un funcionario de ayuda humanitaria responsable de organizar las proyecciones públicas del Mundial de fútbol en el enclave, según reporta Associated Press (AP).

El bombardeo ocurrió el martes al anochecer en el barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, apenas instantes antes del inicio del esperado partido entre las selecciones de Egipto y Argentina.

La explosión impactó contra un automóvil y cobró también las vidas de dos niños, Hamza y Fari al-Deri, de 10 y 8 años respectivamente, además del conductor del vehículo, Ahmed Daghmush.

Foto: AFP

Lo que se perfilaba como un breve respiro de celebración para los civiles se transformó en un recordatorio de la violencia persistente en la región, a pesar de la tregua alcanzada en octubre pasado.

El ejército de Israel emitió un comunicado indicando que la víctima no era el objetivo del ataque, sino que la operación buscaba neutralizar a un miliciano de Hamás.

No obstante, el director del Hospital Shifa señaló que el conductor fallecido era un taxista sin vínculos conocidos con grupos armados, mientras las autoridades militares verifican quién era el blanco previsto originalmente.

Este suceso ocurre en un momento de especial conexión entre la afición de Gaza y la selección de Egipto, cuyo entrenador, Hossam Hassan, ha utilizado las ruedas de prensa del Mundial para exigir paz para el pueblo palestino.

Mientras tanto, la cifra de muertos en el conflicto ya asciende a 73.110, según datos del Ministerio de Salud de Gaza.