Muere famoso actor de “Jurassic Park” y “Peaky Blinders”

El mundo del cine está de luto. El actor neozelandés Sam Neill, recordado por interpretar al paleontólogo Alan Grant en Parque Jurásico, falleció este lunes en Australia a los 78 años, según confirmó su familia mediante un comunicado.

“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, indicó el mensaje, en el que además señalaron que su muerte fue “repentina e inesperada”.

La noticia sorprendió aún más porque apenas en abril el actor había anunciado que su cáncer se encontraba en remisión gracias a una terapia genética. Neill había revelado en sus memorias publicadas en 2023 que padecía un linfoma no hodgkiniano en estado tres, e incluso reconoció que estaba “posiblemente muriendo”. Sin embargo, este año aseguró que el tratamiento había logrado modificar su sistema inmunitario y mantenerlo libre de la enfermedad.

Su familia confirmó que el actor permanecía sin cáncer al momento de su fallecimiento. “La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer”, expresaron.

Con una carrera que se extendió por más de cinco décadas, Neill participó en decenas de producciones para cine y televisión. Además de convertirse en una figura mundial gracias a la triología de Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg, también dejó huella en películas como La caza del Octubre Rojo y El Piano, así como en la exitosa serie de Netflix Peaky Blinders.

Su legado permanecerá como el de uno de los actores más queridos y versátiles de su generación, con interpretaciones que marcaron a millones de espectadores alrededor del mundo.