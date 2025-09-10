El empresario Alberto Rodríguez Baldí falleció este martes 9 de setiembre, según anunció Baldi Hot Springs Hotel Resort & Spa.

Mediante la red social Facebook, Baldi Hot Springs Resort & Spa anunció:

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones y en la historia de Baldi Hot Springs Hotel Resort & Spa, pero también nos deja un legado de visión, esfuerzo y amor por este proyecto que transformó la vida de muchos y que seguirá vivo en cada rincón de este lugar”