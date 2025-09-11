El reconocido actor venezolano Eduardo Serrano, famoso por su trayectoria en destacadas producciones de telenovelas, falleció este jueves 11 de septiembre a los 82 años, luego de librar una difícil lucha contra el cáncer.
La noticia fue dada a conocer por su hija mayor, fruto de su vínculo con la cantante Mirtha Pérez, quien compartió un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram, acompañado de un video con fotografías de su padre, donde anunció su partida.
“Esto no es un adiós, amor de mi vida… Este es un ‘nos vemos pronto, mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’. Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida: fuiste el mejor hijo y hermano, obediente, entregado, amoroso, respetuoso. El favorito de Tata y Toto, y de tus hermanos Oma y Miguel”, escribió su hija en el emotivo texto que compartió en redes sociales.