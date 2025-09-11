El reconocido actor venezolano Eduardo Serrano, famoso por su trayectoria en destacadas producciones de telenovelas, falleció este jueves 11 de septiembre a los 82 años, luego de librar una difícil lucha contra el cáncer.

La noticia fue dada a conocer por su hija mayor, fruto de su vínculo con la cantante Mirtha Pérez, quien compartió un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram, acompañado de un video con fotografías de su padre, donde anunció su partida.