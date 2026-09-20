Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Sandra Saborío Pérez, oficial de enlace de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), falleció a los 60 años en La Uruca, San José, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La noticia generó muestras de pesar entre distintas instituciones y comités municipales de emergencia que durante años trabajaron junto a Saborío en labores de prevención, coordinación y atención de situaciones de emergencia en diferentes comunidades del país.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica expresó sus condolencias a la familia, compañeros y seres queridos de la funcionaria, a quien reconocieron como parte de la labor de enlace de la CNE.

Desde la Municipalidad de Barva también lamentaron su fallecimiento y destacaron el trabajo que realizó durante muchos años como oficial de enlace de la CNE con el Comité Municipal de Emergencias de ese cantón.

La institución la describió como una compañera cercana, comprometida y solidaria, cuya labor fue especialmente importante durante la atención de emergencias y en los procesos de coordinación con las autoridades locales.

“Gracias, Sandra, por tantos años de servicio, entrega y acompañamiento. Barva siempre recordará con gratitud tu labor y tu cariño por nuestra comunidad”, expresó la Municipalidad.

Otros gobiernos locales también reconocieron su trabajo. La Municipalidad de Quepos destacó el acompañamiento que Saborío brindó al cantón desde la CNE, particularmente en momentos en que la coordinación y la respuesta conjunta eran necesarias para atender situaciones que afectaban a las comunidades.

Las municipalidades de Garabito y los comités municipales de emergencia de Parrita también se sumaron a las muestras de condolencia.

A estos mensajes se sumó el Colegio de Profesionales en Geografía, que lamentó el fallecimiento de Saborío y la recordó como una colega geógrafa que laboró en la CNE.

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (SINAMOT-UNA) también expresó su pesar por la muerte de quien calificó como una compañera de la CNE.

Las distintas instituciones coincidieron en destacar su compromiso, dedicación y calidad humana, así como la huella que dejó entre quienes trabajaron con ella durante sus años de servicio.