El Hospital México confirmó, a través de su página oficial de Facebook, el fallecimiento de la doctora Andrea Chaves Quesada, ocurrido la tarde del martes 7 de abril.

“Nuestro hospital se encuentra de luto por el fallecimiento de una de nuestras colaboradoras, quien dejó una huella imborrable en quienes trabajamos con ella. Nos unimos al dolor de su familia”, indicó la institución en la publicación.

Tras el anuncio, cientos de usuarios que en apariencia la conocieron o fueron sus pacientes aprovecharon el espacio para enviar mensajes de solidaridad a sus familiares y destacar su legado profesional.