Muere chef y dueño del reconocido restaurante La Lluna de Valencia

El chef español Vicente Aguilar, reconocido por sus paellas y dueño del famoso restaurante La Lluna de Valencia, falleció este viernes a sus 77 años.
Sus hijas Paula y Ana dieron a conocer la noticia por medio de un comunicado a través de las redes sociales del restaurante, donde indicaron que Aguilar murió rodeado de su familia, tranquilo y en paz.
Asimismo, dieron a conocer que las honras fúnebres se realizarán este sábado 4 de abril en la Iglesia de Barva, en Heredia, a partir de las 10:00 a.m, para los que deseen despedirlo junto a su familia.
“Hagamos de este momento una verdadera fiesta, en honor al más valiente, al maestro de las paellas en Costa Rica y en el mundo”, expresaron en la publicación.
El reconocido restaurante se ubica en San Pedro de Barva, en Heredia, el cual es visitado por muchas personas por las deliciosas paellas y demás platillos españoles que preparaba Aguilar.
El ambiente ameno, la música y el buen carisma de Vicente hicieron que fuera reconocido no solo en territorio nacional, sino también a nivel internacional.