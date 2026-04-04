Muere chef y dueño del reconocido restaurante La Lluna de Valencia

El chef español Vicente Aguilar, reconocido por sus paellas y dueño del famoso restaurante La Lluna de Valencia, falleció este viernes a sus 77 años.

Sus hijas Paula y Ana dieron a conocer la noticia por medio de un comunicado a través de las redes sociales del restaurante, donde indicaron que Aguilar murió rodeado de su familia, tranquilo y en paz.

Asimismo, dieron a conocer que las honras fúnebres se realizarán este sábado 4 de abril en la Iglesia de Barva, en Heredia, a partir de las 10:00 a.m, para los que deseen despedirlo junto a su familia.

“Hagamos de este momento una verdadera fiesta, en honor al más valiente, al maestro de las paellas en Costa Rica y en el mundo”, expresaron en la publicación.

La Lluna de Valencia

El reconocido restaurante se ubica en San Pedro de Barva, en Heredia, el cual es visitado por muchas personas por las deliciosas paellas y demás platillos españoles que preparaba Aguilar.

El ambiente ameno, la música y el buen carisma de Vicente hicieron que fuera reconocido no solo en territorio nacional, sino también a nivel internacional.