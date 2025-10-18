Este sábado falleció Sam Rivers, bajista y fundador de la banda Limp Bizkit, a sus 48 años de edad.

Foto tomada de redes sociales.

La noticia fue confirmada por la propia banda a través de su cuenta de Instagram, en donde le dedicaron palabras de agradecimiento y admiración.

“Sam Rivers no era solo nuestro bajista: era pura magia. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, escribieron los miembros de la banda.

Asimismo, mencionaron que jamás será remplazado, ya que su talento era único y natural.

“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, relataron.

El bajista se había alejado de la banda en el 2015, por problemas de salud relacionados con enfermedad hepática derivada de alcoholismo. Posteriormente, en 2017, se recuperó de un trasplante de hígado y finalmente en 2018, regresó con la banda.

Sam alcanzó gran éxito con álbumes clásicos del género y canciones conocidas, lo que lo estableció como figura relevante del bajo eléctrico en ese subgénero, dejando así un legado imborrable.

Dicha banda se presentará en Costa Rica el 2 de diciembre de 2025, en el Parque Viva.