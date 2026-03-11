Muere ahogado hijo de exjugador del Cartaginés

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Un joven de 26 años falleció la tarde del martes tras un incidente ocurrido en el mar en Playa Bandera. La víctima fue identificada por las autoridades como de apellido Hidalgo, hijo del exfutbolista nacional Marco Tulio Hidalgo.
De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte se recibió aproximadamente a las 4:00 p. m. del martes. Según las primeras versiones, el joven se encontraba pescando en el sector junto a otra persona cuando ocurrió el incidente.
Las circunstancias exactas de lo sucedido continúan bajo investigación; sin embargo, se presume que el joven fue arrastrado por la corriente mientras se encontraba en el mar y no logró salir del agua.
La noticia ha causado gran impacto entre familiares, allegados y personas vinculadas al fútbol nacional, ya que el joven era hijo de Marco Tulio Hidalgo, recordado por su trayectoria como jugador del Club Sport Cartaginés, equipo en el que destacó durante varios años.
Además, el joven formaba parte del equipo de fútbol La Minilla FC, cuyos integrantes expresaron su pesar por lo ocurrido mediante un mensaje público.
“Con profundo dolor, el equipo de La Minilla y su cuerpo técnico lamentan el fallecimiento de quien en vida fue nuestro jugador y amigo José Alonso Hidalgo Alvarado. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y amigos en este difícil momento. Su recuerdo permanecerá en la historia de nuestro club y en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza de su familia. Descansa en paz, querido amigo, Coke”.