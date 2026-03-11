Muere ahogado hijo de exjugador del Cartaginés

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un joven de 26 años falleció la tarde del martes tras un incidente ocurrido en el mar en Playa Bandera. La víctima fue identificada por las autoridades como de apellido Hidalgo, hijo del exfutbolista nacional Marco Tulio Hidalgo.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte se recibió aproximadamente a las 4:00 p. m. del martes. Según las primeras versiones, el joven se encontraba pescando en el sector junto a otra persona cuando ocurrió el incidente.

Las circunstancias exactas de lo sucedido continúan bajo investigación; sin embargo, se presume que el joven fue arrastrado por la corriente mientras se encontraba en el mar y no logró salir del agua.

La noticia ha causado gran impacto entre familiares, allegados y personas vinculadas al fútbol nacional, ya que el joven era hijo de Marco Tulio Hidalgo, recordado por su trayectoria como jugador del Club Sport Cartaginés, equipo en el que destacó durante varios años.

Créditos foto: El rincón futbolero y Somos Cartaginés.

Además, el joven formaba parte del equipo de fútbol La Minilla FC, cuyos integrantes expresaron su pesar por lo ocurrido mediante un mensaje público.