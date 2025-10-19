Un adulto mayor falleció tras caer a un guindo la madrugada de este domingo en el sector de Bijagual en Aserrí.

El hombre fue identificado con el apellido Bonilla, de 65 años, quien iba con otro ocupante, pero este logra salir por sus propios medios, aunque se encontraba con heridas.

El accidente ocurrió a eso de las 12:35 de la madrugada de este domingo, cuando, en apariencia, el vehículo en el que viajaban estas dos personas, derrapó y cayó a un guindo de 50 metros de profundidad aproximadamente.

Aparentemente, el adulto mayor, quien era el que conducía el vehículo, quedó prensado dentro del mismo y falleció en el sitio.

El Organismo de Investigación Judicial realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia.