Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Presley Gerber, modelo, empresario e hijo de la supermodelo estadounidense Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció este domingo a los 27 años de edad en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, según confirmó su representante a la cadena CNN.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles ratificó la muerte del joven, aunque de momento no se han revelado las causas oficiales del deceso. Por su parte, la publicista de Crawford emitió un breve comunicado solicitando privacidad para la familia durante este doloroso momento.

Nacido en California en 1999, Gerber debutó a los 16 años para la firma Moschino y rápidamente consolidó una carrera internacional desfilando para casas de moda como Burberry, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren, además de protagonizar campañas para Calvin Klein y Pepsi.

En los últimos años, el modelo abordó abiertamente sus batallas contra la adicción a medicamentos con receta y sus problemas de salud mental.

Utilizó sus redes sociales y plataformas digitales para promover la concienciación sobre el tema a través de iniciativas como Mental Health Mondays y la colaboración con organizaciones benéficas, un esfuerzo que tanto su madre como su hermana, la también modelo Kaia Gerber, destacaron públicamente por su valentía y transparencia.