Después de la derrota del Club Sport Herediano en Nicaragua ante el Diriangén Liga Deportiva Alajuelense debe estar más que alerta en el juego de esta noche ante el Managua, en la capital pinolera. Ya sabemos que cada vez las distancias son más cortas, pero lo sufrido por el Team es una vergüenza de otro nivel.

El técnico manudo Óscar Ramírez sabe muy bien lo que va a enfrentar y así lo revela en conferencia de prensa previa al cotejo.

¿Se puede hablar de diferencias de un fútbol a otro?

Los tiempos de las grandes diferencias futbolísticas ya pasaron. Ahora nos encontramos con un fútbol más global donde todos los técnicos y los jugadores tenemos a la mano muchas herramientas y nos preparamos de la mejor manera. En el caso de Nicaragua la historia reciente habla con el Real Estelí en dos finales de Copa Centroamericana. Eso habla mucho.

¿Qué le ve ha visto al Managua?

Tiene criterios futbolísticos importantes, con muchachos que se proyectan y eso es importante para el fútbol de acá. Tienen a Barrera con experiencia internacional y hay un avance importante.

Ya las grandes diferencias pasaron al olvido, ahora es ser efectivos. Será un partido de exigencia, con el agravante de la cancha que es sintética y tiene su problemática. Son canchas difíciles y el clima también tiene su injerencia. Si llueve será una cancha más rápida por estar compacta.

¿Es la Liga el equipo obligado a ganar, el favorito?

Nuestra historia nos indica que debemos llevar la iniciativa, pero viendo presentaciones del Managua es un equipo que propone.

Con la derrota que tuvimos en nuestra cancha venimos con la obligación de buscar el partido y llevarnos los tres puntos. Esa es la intensión nuestra. Es clara y sabemos que tenemos un gran equipo al frente.