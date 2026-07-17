Movimiento “rodriguista” se afianza en municipalidades

Con la conformación final de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el movimiento “rodriguista” se afianza en las municipalidades con el nombramiento de la vicealcaldesa de Tibás, Liliana Beer, como representante de la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (Femetron).

Con dicha elección, realizada este viernes, un total de 7 de los 22 puestos de la UNGL pertenecen a figuras municipales que se han autodeclarado “oficialistas” o afines a los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

“Yo creo que el fenómeno que se viene dando desde el oficialismo y el apoyo que tiene es porque la mayoría de gobiernos locales nos estamos sintiendo cómodos con el gobierno de la República”, expresó Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón y quien ocupará un cargo en la nueva junta directiva.

Municipalidades fueron convocadas dos veces

El último cargo designado por la UNGL requirió de una segunda asamblea debido a que durante la primera convocatoria, celebrada en mayo de este año, el postulante fue el alcalde de San José, Diego Miranda, quien por estatuto no podía ocupar el cargo.

A raíz de esta situación, durante esta segunda convocatoria solo se dió una postulación por parte de Femetrón, la de la vicealcaldesa de Tibás, quien quedó ratificada mediante proclamación.

“Ya tenemos la estructura formal ya establecida. Ya ahora les corresponde dar inicio a tomar decisiones, que eso es muy importante no solamente para la unión, sino para el régimen municipal en general”, celebró Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL.