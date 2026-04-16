Movimiento histórico: Messi compra club en España

El futbolista argentino Lionel Messi sorprendió este jueves al anunciar la compra total de la UE Cornellà, equipo que milita en la Tercera RFEF de España.

La adquisición fue confirmada mediante un comunicado oficial, en el que se detalla que esta decisión refuerza el vínculo del jugador con Barcelona y su interés en impulsar el desarrollo del talento joven.

Foto: AFP.

El club catalán, fundado en 1951, se encuentra actualmente en puestos de ascenso y es reconocido por su trabajo en divisiones menores, donde se han formado futbolistas que luego alcanzaron la élite.

Según lo anunciado, el proyecto liderado por Messi busca fortalecer la estructura deportiva e institucional del equipo, con una visión a largo plazo enfocada en el crecimiento y la formación de nuevos talentos.