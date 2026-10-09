Mourinho tacha de “ridículas” las críticas hacia Mbappé

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Madrid, España (AFP) – El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, calificó de “ridículas” las críticas en España al delantero francés Kylian Mbappé y acusó a la prensa de “crear historias de la nada”.

El capitán de la selección francesa, al que cada acto o acción se le mira escrupulosamente por la prensa y los aficionados madridistas, fue criticado durante el parón de selecciones por haber realizado parte de la recuperación de su lesión en la rodilla izquierda en París y en Suiza, en lugar de hacerlo en Madrid.

El delantero francés también fue visto a la entrada de una discoteca parisina, y fue acusado por algunos aficionados de desafiar la autoridad de su entrenador al publicar en sus redes una foto rodando en bicicleta pocos días después de que, en una entrevista, Mourinho desaconsejara hacerlo por el peligro a un accidente.

“¿Si estas polémicas son exageradas? Son ridículas“, resumió el técnico portugués en rueda de prensa, en la víspera de la reanudación de LaLiga contra el Villarreal.

“Mbappé vino, como los demás, a hacerse pruebas para obtener un diagnóstico. Después fue a consultar a su especialista en Francia, porque su rodilla tiene una historia que no se puede ignorar“, explicó.

Molesto por las preguntas de los periodistas, Mourinho insistió en la defensa de su jugador y declaró que “no ha faltado a sus obligaciones”.

“Los problemas actuales en el fútbol no les bastaban… Así que encontraron la discoteca, que en realidad ni siquiera lo era, porque estaba transformada para un evento privado de la Semana de la Moda, luego la bicicleta en Suiza, que, en realidad, estaba en un hotel de pequeñas casas individuales donde cada casa tenía bicicletas a disposición para ir a las zonas comunes, y se creyeron que estaba haciendo el Tour de Suiza“.

Mourinho acusó a la prensa de tener como “objetivo” poner a los aficionados en contra de Mbappé y que tiene la “esperanza” de que el Bernabéu “sea justo” y no pite al futbolista.