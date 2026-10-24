Motorizados participan de homicidio en Cañas: Uno se entrega

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un hombre de 20 años de edad fue víctima de un ataque armado en Cañas, Guanacaste, la noche de este viernes.

El ataque se produjo cerca de las 9:00 p.m., según las informaciones preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En apariencia, los sospechosos son dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Uno de ellos, de apellido Alvarado, de 24 años, se entregó a las autoridades policiales como uno de los partícipes del crimen.

La víctima fue identificada de apellido Martínez, quien presentaba heridas en su cabeza y antebrazo. Fue declarado sin vida en el lugar.

El caso continúa en investigación por parte del OIJ.