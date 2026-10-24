Motorizados participan de homicidio en Cañas: Uno se entrega

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Un hombre de 20 años de edad fue víctima de un ataque armado en Cañas, Guanacaste, la noche de este viernes.
El ataque se produjo cerca de las 9:00 p.m., según las informaciones preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En apariencia, los sospechosos son dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Uno de ellos, de apellido Alvarado, de 24 años, se entregó a las autoridades policiales como uno de los partícipes del crimen.
La víctima fue identificada de apellido Martínez, quien presentaba heridas en su cabeza y antebrazo. Fue declarado sin vida en el lugar.
El caso continúa en investigación por parte del OIJ.