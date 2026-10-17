Motorizados entran a taller mecánico y matan hombre a balazos

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca identificar a dos hombres que figuran como sospechosos de un homicidio ocurrido en un taller mecánico en Birrisito de Paraíso, Cartago.

Los hechos se registraron el 20 de octubre de 2025, alrededor de las 2:10 p.m. La víctima fue identificada como un hombre de apellido Aguilar, de 48 años.

Según la información preliminar, los sujetos llegaron al establecimiento en una motocicleta y, en apariencia, el acompañante disparó contra Aguilar. Al salir del taller, este habría forcejeado con varias personas que estaban dentro del comercio, por lo que quedó captado por las cámaras de seguridad sin el casco.

Posteriormente, ambos sospechosos huyeron en la misma motocicleta en dirección al centro de Birrisito.

Descripción de los sospechosos

El conductor de la motocicleta es descrito como un hombre de piel morena oscura, contextura delgada y estatura aproximada de entre 1,70 y 1,80 metros. Al momento de los hechos vestía tenis negras con suela blanca, pantalón azul oscuro con franjas reflectivas a la altura de las rodillas y camisa azul de manga larga con franjas verticales a los costados. Además, llevaba un casco negro.

Por su parte, el acompañante, quien habría disparado contra la víctima, es un hombre de piel morena oscura, contextura delgada y estatura aproximada de entre 1,60 y 1,70 metros, con cabello corto negro. Vestía tenis negras, pantalón negro y camisa azul oscuro de manga larga. Al llegar al taller, llevaba un casco rojo con blanco.

La Delegación Regional de Cartago del OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sospechosos y avanzar en la investigación. Quienes reconozcan a alguno de los hombres o tengan información que permita ubicarlos pueden comunicarse de manera confidencial al 800-800-0645.