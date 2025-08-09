El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó la muerte de un hombre por arma de fuego en el sector de La Cuesta, en Corredores. El hecho ocurrió la noche de este viernes, alrededor de las 9:34 p. m.

Según el reporte, la víctima, identificada con el apellido Olivares, de 32 años, estaba dentro de un vehículo estacionado en vía pública cuando fue abordado por 2 hombres que se desplazaban en motocicleta.

Por motivos que aún se investigan, uno de ellos sacó un arma y le disparó varias veces para luego huir del lugar.

La vícitma falleció en el lugar de los hechos. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia y el caso se mantiene en investigación.