Motorizados balean a menor en una plaza de deportes

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un menor de 16 años resultó herido por arma de fuego luego de que dos sujetos llegaran en motocicleta a la plaza de deportes de Carrandí, en Matina, Limón, y dispararan en varias ocasiones.

El caso fue atendido por agentes de la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán, quienes recibieron el reporte durante la noche.

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente se encontraba en la plaza cuando llegaron los dos sujetos y comenzaron a dispararle.

El menor recibió un impacto de bala en el tórax, a la altura de las costillas.

Tras el ataque, fue trasladado al Hospital Tony Facio, en Limón, donde permanece estable y fuera de peligro, según el reporte suministrado por las autoridades.

El caso se investiga como una tentativa de homicidio. Los agentes judiciales trabajan para identificar a los sospechosos y determinar su paradero.