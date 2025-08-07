Un ataque a balazos cobró la vida de un hombre de 26 años y dejó herida a una mujer de 24 años, la noche del miércoles en el sector de Guadalupe en Alajuela.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se reportó alrededor de las 9:10 p.m., cuando las víctimas se desplazaban en un vehículo particular y fueron interceptadas por una motocicleta en la que viajaban 2 sujetos.

“En apariencia los ofendidos viajaban en un vehículo cuando presuntamente son abordados por una motocicleta en la cual viajaban dos masculinos y presuntamente estos sin mediar palabra alguna y por razones que se desconocen habrían disparado en múltiples ocasiones en contra de estas personas“, explicó el OIJ.

Los sospechosos del ataque huyeron del sitio.

El conductor del vehículo, identificado con el apellido Gómez, falleció en el lugar tras recibir al menos 5 impactos de bala.

La acompañante, de apellido Ureña, sufrió heridas en las piernas y fue trasladada inicialmente al hospital de Alajuela, y luego fue remitida al hospital México.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia, mientras las autoridades tratan de esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

El caso continúa bajo investigación.