Un hombre de apellido Gamboa, de 45 años, fue asesinado a balazos la madrugada de este viernes en la Ciudadela 25 de Julio en Hatillo.

El reporte ingresó a eso de la 1:45 a.m., según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Sobre la dinámica, lo que se maneja preliminarmente es que al parecer la víctima se encontraba sobre vía pública, cuando en un momento determinado habrían pasado dos sujetos a bordo de una motocicleta y disparan con arma de fuego contra la integridad física del ofendido”, explicó el OIJ.

La víctima fue declarada sin signos vitales en la escena tras presentar 2 heridas en el tórax.

En el lugar, los agentes de inspecciones oculares localizaron varios indicios balísticos.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial y el caso permanece en investigación por parte de la Sección de Homicidios del OIJ.