Motorizados amenazan con arma y asaltan a hombre en gasolinera

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a 2 hombres que figuran como sospechosos del delito de robo agravado ocurrido en una estación de servicio en La Uruca.

De acuerdo con la policía judicial, los hechos se registraron el 3 de febrero de 2026, alrededor de las 2:40 a. m., cuando aparentemente los sospechosos habrían asaltado y amenazado con armas de fuego a una persona en el lugar.

Según la información brindada por la Sección de Asaltos del OIJ, ambos individuos se desplazaban en una motocicleta color gris.

El primer sospechoso es un hombre de aproximadamente 1,70 metros de estatura, quien vestía un suéter blanco con rayas negras, pantalón negro y portaba un casco de motociclista negro.

El segundo sujeto también es descrito como un hombre de cerca de 1,70 metros de estatura. Vestía un suéter color vino, buzo blanco con rayas negras, guantes negros y tenis negros con suela blanca. Además, utilizaba casco de motociclista negro.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre los sospechosos o el vehículo comunicarse de forma confidencial al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.