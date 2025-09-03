Un hombre de apellido Mora, de 30 años, perdió la vida la noche del martes en barrio Los Laureles de San Rafael de Siquirres, tras recibir múltiples impactos de bala principalmente en la cabeza.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se dieron cuando la víctima caminaba por la vía pública y fue interceptada por 2 sujetos en motocicleta.

“En apariencia lo interceptan y aparentemente se baja el que iba de acompañante y este que es quien al parecer le disparó en múltiples ocasiones, posteriormente abordan la motocicleta y se dan a la fuga”, explicó el OIJ.

Poco después, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener al conductor de la moto.

“Aproximadamente a 1 kilómetro 400 metros de donde se da el homicidio, oficiales de la Fuerza Pública logran detener a un masculino que era el conductor de la motocicleta, que es de apellido Esquivel de 38 años”, agregó el OIJ.

El arma de fuego, una pistola 9 mm, y la motocicleta quedaron decomisadas, mientras que el segundo sospechoso, que en apariencia fue el que disparó, logró huir.

“En el lugar donde se dieron los hechos los agentes recolectaron más de 20 indicios balísticos, los cuales serán remitidos a los laboratorios forenses del OIJ para que sean analizados”, concluyeron las autoridades.

El cuerpo de Mora fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia, mientras el caso permanece en investigación para esclarecer el móvil del homicidio.