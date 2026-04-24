Motorizados acribillan a mujer de 18 años a balazos en vía pública 

Una mujer de 18 años fue asesinada a balazos la noche del jueves en el sector de Villa del Mar, en Limón, en un hecho que es investigado por las autoridades judiciales.

La víctima fue identificada como una mujer de apellido Miranda. El incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 7:22 p. m., y minutos después, a las 8:50 p. m., se confirmó el ingreso del caso como homicidio.

Foto: corresponsal Raúl Cascante.

“Según el informe preliminar en apariencia, la femenina se encontraba caminando en vía pública cuando fue abordada por dos sujetos en motocicleta, quienes por razones que aún se desconocen le dispararon en reiteradas ocasiones”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga, mientras que la joven fue declarada sin signos vitales en el sitio por personal de la Cruz Roja.

Foto: corresponsal Raúl Cascante.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades indicaron que la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego y que el caso se mantiene en investigación por parte del OIJ para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.