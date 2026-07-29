Motorizados acribillan a hombre tras discusión frente a su casa

Un hombre de 54 años, de apellido Hall, murió tras recibir múltiples disparos durante una aparente discusión con dos sujetos que llegaron en motocicleta hasta su vivienda, en el sector de Pueblo Nuevo, en Limón.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. de este miércoles. De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los dos sospechosos bajaron de la motocicleta y comenzaron a discutir con la víctima por razones que aún se investigan.

En determinado momento, uno de los hombres habría sacado un arma de fuego y disparado en varias ocasiones contra Hall. El hombre recibió impactos en la cabeza, el tórax y las extremidades superiores, por lo que falleció en el sitio.

Tras cometer el crimen, los sospechosos huyeron en la misma motocicleta en la que llegaron.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.