Motorizado sufre lesiones de gravedad por oso perezoso

Un video compartido en redes sociales muestra cómo un motorizado sufrió heridas de gravedad luego de que intentó salvaguardar a un oso perezoso de ser atropellado en la calle.

El hecho ocurrió en una carretera que comprende de Guápiles a Ticabán de Pococí.

El video muestra que la persona se baja de su motocicleta para ayudar a un perezoso de dos dedos a cruzar la calle y, sin medir el peligro, el animal le causó lesiones en manos, brazos y abdomen que tuvieron que ser tratadas en un centro médico.

Joaquín Vargas, del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), detalló que estos animales no se deben manipular sin tener un conocimiento previo.

Lo que deben hacer las personas es dejarlos que crucen la vía por su cuenta y dejarles una distancia de unos tres metros para que sigan el camino por sí solos, afirmó el Vargas.

El funcionario añadió que los osos perezosos de dos dedos suelen ser agresivos y que se les debe “dejar a la libre”, ya que no son lentos y atacan con facilidad, al contrario de la creencia popular.

Información corresponsal Reyner Montero.