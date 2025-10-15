El MotoberFest Life 2025, uno de los encuentros más esperados por la comunidad motera del país, tendrá un propósito especial este año: apoyar la lucha contra el cáncer de mama.

El evento se realizará el domingo 19 de octubre en Red Motors, La Uruca, y beneficiará a la Fundación Mujeres en Rosa, organización herediana que brinda acompañamiento a mujeres diagnosticadas con esta enfermedad.

“El MotorFest Life 2025 estará lleno de alegría y de actividades para toda la familia. Además, en Red Motors deseamos apoyar la labor que desarrolla la Fundación Mujeres en Rosa y la ayuda que brinda a las mujeres que enfrentan el cáncer de mama”, destacó Fabiana Alvarado, jefa de mercadeo PowerSport Red Motors.

Como parte de las actividades, se desarrollará la Rodada Rosa, una caravana solidaria que partirá a las 7:30 a.m. desde el centro comercial Trejos Montealegre, rumbo a Red Motors.

La inscripción tiene un costo de ₡8.500 y puede realizarse en el enlace: https://www.passline.com/eventos/motober-fest-life-2025.

“Nos sentimos muy honradas por el apoyo que nos brindan al realizar la Rodada Rosa en beneficio de nuestra Fundación. Este aporte nos permitirá fortalecer nuestras labores enfocadas en la detección temprana del cáncer de mama y el acompañamiento integral”, expresó Marcela Campos, presidenta de Mujeres en Rosa.

Diversión con propósito

El evento contará con música en vivo, food trucks, stands de salud, actividades familiares, y testimonios de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Además, quienes deseen podrán donar su cabello para confeccionar pelucas destinadas a pacientes en tratamiento.

También habrá servicios de corte de barba, manicure, tatuajes conmemorativos, exhibiciones de motocicletas y precios especiales en marcas como BMW, Kawasaki, Polaris e Indian.

Desde su fundación en 2012, Mujeres en Rosa brinda soporte integral a pacientes con cáncer de mama. Según datos del Ministerio de Salud, esta enfermedad continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres costarricenses, con 3 diagnósticos diarios en promedio.