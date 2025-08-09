Una mujer fue asesinada luego de una discusión con 2 hombres que viajaban en motocicleta, el pasado 28 de setiembre del año anterior, en Curridabat, San José.
De acuerdo con la versión preliminar, la víctima se dirigía a abordar un vehículo cuando fue interceptada por los sospechosos. Tras un intercambio de palabras, uno de ellos le habría disparado en una ocasión, provocándole la muerte en el sitio.
Las autoridades presumen que los sujetos sustrajeron pertenencias de la mujer antes de huir, sin embargo, la causa del altercado aún se desconoce.
La Sección de Homicidios del Organismo Investigación Judicial (OIJ) solicita su colaboración para identificar a los sospechosos y su motocicleta:
- Un masculino, suéter color negro con rayas color blanco, pantalón de mezclilla color azul oscuro, tenis color negro con rojo y suela color blanco, con un casco de motociclista color negro con postales color blanco en la parte superior.
- Un masculino, con pantalón de mezclilla color azul claro, suéter color negro con una raya color blanco en sus extremos superiores, tenis color negro con suela color blanco, portaba un casco de motociclista color blanco con letras color rojo y un bolso tipo canguro.
- Motocicleta marca Freedom estilo ZS color gris con la placa de circulación 889519.
En caso de contar con alguna información, comuníquese al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.