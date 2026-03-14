Un hombre, preliminarmente identificado como de apellido Cubillo, de 35 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba laborando en su taller mecánico en el barrio Los Cocos, en el centro de Limón.

El hecho ocurrió de forma repentina cuando este hombre, en apariencia, reparaba un vehículo. Según la versión que trasciende de las autoridades, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra el mecánico utilizando armas de grueso calibre.

Fotografía corresponsal Raúl Cascante

Al sitio se desplazaron unidades de la Cruz Roja; sin embargo, tras ser abordado, el hombre fue declarado fallecido en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón se encargaron del levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencias en el sitio.

Fotografía corresponsal Raúl Cascante

Las autoridades mantienen una investigación abierta para tratar de dar con el paradero de los responsables y determinar el móvil del crimen.

Con información de corresponsal Raúl Cascante.