El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó del ataque de dos motociclistas contra un ciclista en vía pública en Puntarenas este viernes.
En apariencia, el ciclista iba en su trayecto, cuando fue interceptado por estos sujetos y le dispararon en múltiples ocasiones.
La víctima fue trasladada al hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, donde fue declarado sin vida. Al hombre se le identificó de apellido Aguilera, de 25 años.
La investigación continúa por parte de los agentes judiciales. En el lugar se recolectaron múltiples indicios.