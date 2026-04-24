Motociclista queda grave tras chocar contra bus en La Uruca

Un hombre de aproximadamente 35 años resultó gravemente herido este viernes tras un accidente de tránsito entre una motocicleta y un autobús de servicio público en La Uruca, frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, la emergencia se registró sobre la Ruta 1, a la altura del puente peatonal en ese sector. Al lugar se desplazaron unidades de rescate avanzado y una unidad extintora para atender la situación.

Aparatoso accidente en la Ruta 1.

Según explicó Adrián Row, de la Estación de Bomberos Metropolitana Norte, el motociclista habría colisionado contra la parte trasera del autobús. Producto del impacto, el hombre sufrió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

Videos: cortesía Bomberos.

El paciente fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado en condición delicada a un centro médico.

Aparatoso accidente en la Ruta 1.

Las autoridades se mantienen investigando las circunstancias que mediaron en el accidente.