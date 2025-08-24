Un aparatoso atropello se registró en la comunidad de Katira, en Guatuso, cuando un motociclista que, según testigos, realizaba maniobras y “piruetas” en la vía impactó a un peatón que caminaba por la zona.

De acuerdo con vecinos, tras el accidente un vehículo particular llegó al sitio y trasladó al motociclista a un centro médico, ya que presentaba lesiones. Al mismo tiempo, levantaron la motocicleta del lugar.

El peatón, identificado como Somoza Sánchez, de 32 años, quedó tendido en la cuneta de la carretera con aparentes fracturas en sus piernas, a la espera de la Cruz Roja para su traslado a un centro médico.

Foto: cortesía Guatuso 24/7.

Los testigos señalaron a la Policía que el conductor de la motocicleta sería un joven de apellido Urbina, quien ya recibe atención médica bajo custodia de las autoridades.

El caso fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para verificar la responsabilidad del conductor en el hecho y continuar con las diligencias respectivas.