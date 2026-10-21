Motociclista pierde la vida tras chocar contra tráiler en Alajuela

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un motociclista falleció la madrugada de este miércoles tras una colisión contra un vehículo pesado frente al restaurante KFC, en Alajuela. La emergencia fue reportada a las 12:04 a. m.

Mortal accidente en Alajuela. Foto: Roger Soto.

Según la información preliminar, cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, el hombre se encontraba prensado entre el conjunto de llantas del cabezal del vehículo articulado.

Mortal accidente en Alajuela. Foto: Roger Soto.

Ante esta situación, la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos trabajaron en conjunto para liberar y extraer a la víctima. Sin embargo, al finalizar las maniobras, confirmaron que el motociclista no presentaba signos vitales.

Video: corresponsal Roger Soto.

Mortal accidente en Alajuela. Foto: Roger Soto.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.