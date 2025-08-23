Un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de apellido Castillo, de 52 años de edad, en el sector de Buenos Aires de Venecia en San Carlos.

Castillo, vecino de La Unión de Venecia, viajaba en motocicleta cuando, según el reporte preliminar, impactó contra un vehículo que estaba estacionado a un costado de la vía.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja Costarricense, quienes intentaron brindarle atención, sin embargo, el hombre fue declarado fallecido en el sitio.

Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.