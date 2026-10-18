Motociclista pierde la vida tras aparatoso choque en Alajuela

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Vásquez, de 40 años, salió de su casa en Tambor de Alajuela para comprar pan para el desayuno, pero no regresó.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Roger Soto.

El hombre falleció la mañana de este domingo tras sufrir un accidente de tránsito mientras viajaba en motocicleta.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Roger Soto.

La colisión ocurrió aproximadamente 50 metros al este del Cementerio de Tambor, donde, por razones que aún se desconocen, la motocicleta en la que viajaba Vásquez chocó contra un vehículo liviano.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Roger Soto.

Según informó Henry Cortés, funcionario de la Cruz Roja Costarricense, los socorristas se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia. Sin embargo, al valorar al motociclista, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Roger Soto.

Vásquez era vecino de Tambor de Alajuela. Su fallecimiento dejó sin efecto el regreso que esperaba su familia luego de una salida cotidiana para comprar el desayuno.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Roger Soto.

Las circunstancias que provocaron la colisión deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Roger Soto.

Con información del corresponsal Roger Soto.