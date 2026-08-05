Motociclista pierde el control y choca contra una traileta en Pococí

Un hombre de aproximadamente 29 años perdió el control de la motocicleta y chocó contra una traileta la tarde de este martes en Pococí, Limón.

La víctima fue trasladado al hospital de Guápiles en condición delicada.

El accidente ocurrió a eso de las 5:55 p.m en la vuelta del teleférico del bosque lluvioso en Pococí. Según versión preliminar, el hombre viajaba en su motocicleta cuando, por razones que se desconocen, perdió el control y chocó contra la traila, quedando prensado debajo de la misma.

Con información del corresponsal de la zona.