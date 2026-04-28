Motociclista muere tras ser atropellado por camión en Alajuela

Un motociclista perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo pesado la tarde de este lunes en la radial de Alajuela, sentido Alajuela-Aeropuerto Juan Santamaría.

Según reporte de la Cruz Roja Costarricense, cuando llegaron a la escena confirmaron el fallecimiento de un hombre de 50 años aproximadamente, quien presentaba lesiones severas en la cabeza.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.