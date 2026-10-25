Motociclista muere tras ser atacado a balazos en Puntarenas

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Gutiérrez, de 59 años, falleció tras ser atacado a balazos en el sector de El Roble de Puntarenas.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las autoridades recibieron la alerta sobre el suceso a eso de las 11:50 p.m. de este sábado.

Sobre la dinámica de los hechos, se maneja de forma preliminar que la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fue abordada por dos sujetos que también viajaban en moto, quienes dispararon en su contra.

Gutiérrez fue declarado sin vida en la escena y presentaba una herida de proyectil de arma de fuego a nivel del hombro izquierdo.

Agentes del OIJ de Puntarenas acudieron al sitio para atender la escena y el cuerpo de la víctima fue remitido a la morgue judicial. Actualmente, el caso se mantiene bajo investigación para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los sospechosos.

Con imágenes de corresponsal Isaí Díaz.