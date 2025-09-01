Un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 4, a la altura de La Virgen de Sarapiquí, dejó como saldo la muerte de un motociclista de aproximadamente 50 años de edad.

Según el reporte preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo, derrapó y terminó impactando contra la valla divisoria de hormigón en la salida hacia el Santuario.

La víctima fue declarada sin vida en el sitio y, de momento, no ha sido identificada.

Accidente en Sarapiquí. Foto: corresponsal Alfie Gatgens.

La Fuerza Pública resguardó la escena a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que asumió las diligencias correspondientes.

De acuerdo con Luis Salas, oficial de tránsito presente en el lugar, no se reportaron indicios de que otro vehículo estuviera involucrado.

Video: corresponsal Alfie Gatgens.

El incidente mantuvo un cierre parcial de un carril, con desvíos menores hacia la rotonda cercana en el sector de Tapón de Chilamate.

Con información del corresponsal Alfie Gatgens.