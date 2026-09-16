Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un motociclista de 35 años murió la tarde del martes 15 de setiembre luego de chocar de frente contra un vehículo 4×4 en Nicoya, Guanacaste.

La víctima fue identificada con el apellido Ramírez. Cuando los socorristas llegaron al sitio, el motociclista ya no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido en el lugar.

La emergencia ocurrió alrededor de las 4:30 p. m., en una vía que comunica Caimitalito ruta a Gamalotal. Producto del impacto, el vehículo 4×4 terminó volcado a un costado de la carretera, mientras que la motocicleta y el cuerpo del fallecido quedaron sobre la vía.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Manuel Gutiérrez.

De acuerdo con versiones preliminares de vecinos que conocían a la víctima, Ramírez aparentemente, intentó adelantar a otro vehículo en una curva.

Según esta versión, al realizar la maniobra se habría encontrado de frente con el 4×4 que circulaba en sentido contrario. Esta información deberá ser determinada por las autoridades encargadas de la investigación.

Vía permaneció cerrada

La carretera permaneció cerrada durante aproximadamente cuatro horas mientras los cuerpos de emergencia y las autoridades realizaban las diligencias en el sitio.

Oficiales de Fuerza Pública y Policía de Tránsito acordonaron la zona, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Nicoya realizaron el levantamiento del cuerpo alrededor de las 9:00 p. m.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Manuel Gutiérrez.

Según vecinos de la zona, el sector donde ocurrió el accidente corresponde a una carretera angosta y con poca iluminación. Las autoridades judiciales deberán determinar las circunstancias exactas que provocaron la colisión.