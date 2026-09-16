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Un motociclista de 35 años murió la tarde del martes 15 de setiembre luego de chocar de frente contra un vehículo 4×4 en Nicoya, Guanacaste.
La víctima fue identificada con el apellido Ramírez. Cuando los socorristas llegaron al sitio, el motociclista ya no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido en el lugar.
La emergencia ocurrió alrededor de las 4:30 p. m., en una vía que comunica Caimitalito ruta a Gamalotal. Producto del impacto, el vehículo 4×4 terminó volcado a un costado de la carretera, mientras que la motocicleta y el cuerpo del fallecido quedaron sobre la vía.
De acuerdo con versiones preliminares de vecinos que conocían a la víctima, Ramírez aparentemente, intentó adelantar a otro vehículo en una curva.
Según esta versión, al realizar la maniobra se habría encontrado de frente con el 4×4 que circulaba en sentido contrario. Esta información deberá ser determinada por las autoridades encargadas de la investigación.
La carretera permaneció cerrada durante aproximadamente cuatro horas mientras los cuerpos de emergencia y las autoridades realizaban las diligencias en el sitio.
Oficiales de Fuerza Pública y Policía de Tránsito acordonaron la zona, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Nicoya realizaron el levantamiento del cuerpo alrededor de las 9:00 p. m.
Según vecinos de la zona, el sector donde ocurrió el accidente corresponde a una carretera angosta y con poca iluminación. Las autoridades judiciales deberán determinar las circunstancias exactas que provocaron la colisión.