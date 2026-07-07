Motociclista muere tras chocar de frente contra ambulancia

Hecho ocurrió en el centro de Liberia, Guanacaste

Un hombre de apellido López, de 32 años, falleció la madrugada de este martes, luego de un aparente choque frontal entre la motocicleta que conducía y una ambulancia, en el centro de Liberia, Guanacaste.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente ocurrió alrededor de las 3:23 a. m. sobre la ruta 21. Tras el impacto, los cuerpos de emergencia atendieron la escena y confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La Cruz Roja y otros cuerpos de emergencia se desplazaron al lugar, donde abordaron al hombre; sin embargo, este ya había fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas en la colisión.

Mortal accidente en Liberia.

Según la versión que manejan las autoridades, el choque habría sido frontal entre la ambulancia y la motocicleta, aunque las circunstancias exactas del accidente aún no han sido determinadas.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Mortal accidente en Liberia.