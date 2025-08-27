Un motociclista identificado con el apellido Lumbí, nicaragüense de 34 años, perdió la vida luego de chocar contra una señal de tránsito en Veracruz de Pital en San Carlos.

Accidente de tránsito en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El accidente ocurrió en la ruta hacia El Palmar de Pital a la entrada del puente sobre la quebrada El Tigre, la noche del martes.

Según el informe preliminar, el conductor viajaba en sentido oeste-este por una carretera asfaltada cuando impactó contra la señal, lo que provocó que saliera expulsado y cayera casi al otro extremo del puente.

La motocicleta terminó dentro de la quebrada debido al impacto.

Aunque portaba casco de seguridad, el fuerte impacto en la cabeza resultó fatal. Socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar para atenderlo, pero lo declararon fallecido tras abordarlo.

Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron el accidente.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.