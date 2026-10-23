Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un hombre adulto falleció la noche del jueves, tras un accidente de tránsito en el que una motocicleta colisionó contra un vehículo pesado en Muelle de Florencia, en San Carlos, Alajuela.

El accidente se reportó alrededor de las 11:00 p.m. en el puente sobre el río San Carlos, en la ruta 4, aproximadamente 150 metros al oeste de la rotonda, en dirección hacia La Fortuna.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

De acuerdo con la información de la Cruz Roja Costarricense, los socorristas recibieron el reporte a las 11:19 p. m. y enviaron una unidad básica al sitio. A su llegada, atendieron a un hombre adulto que presentaba múltiples lesiones, pero fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

La información preliminar señala que la motocicleta habría impactado contra la parte trasera del vehículo pesado. Además, se reportó que el conductor del tráiler abandonó la escena.

Debido al accidente, la vía estuvo totalmente cerrada mientras las autoridades atendían la situación.

Mortal accidente. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas en que ocurrió la colisión.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.